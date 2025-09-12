La Ruta Literaria del Romanticismo cumple 20 años en Almendralejo

Almendralejo está de aniversario. La Ruta Literaria del Romanticismo, una de las dos Fiestas de Interés Turístico Regional que figuran en el calendario cultural de la ciudad, cumple este año 20 ediciones y lo hace con un programa ambicioso que llenará de literatura, música y teatro las calles y espacios más emblemáticos de la capital de Tierra de Barros.

La programación fue presentada este viernes en un marco muy especial: el Hospital Centro Vivo de Badajoz, un espacio cargado de historia que la Diputación Provincial ha puesto a disposición del Ayuntamiento almendralejense para dar a conocer esta cita cultural. «¿Qué mejor espacio para difundir un encuentro que se ha consolidado como una de las más importantes de nuestra provincia y que ostenta con orgullo el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional?», señaló el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas.

La Ruta Literaria del Romanticismo se celebrará los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre, tras el cambio de fecha motivado por las altas temperaturas del inicio del verano. Durante cuatro jornadas, Almendralejo se convertirá en un gran escenario al aire libre en el que se sucederán espectáculos teatrales y musicales, exposiciones, cine, dramatizaciones y hasta una degustación de cava, reforzando el vínculo de la ciudad con su identidad literaria y vitivinícola.

El concejal de Cultura y Juventud, Domingo Cruz, destacó la implicación de las asociaciones locales en la preparación de esta edición, mencionando a Ventana Literaria, Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Piedad, Asociación de Mujeres Rurales Pura Cepa, Asociación Katarsis y Samarkanda Teatro, entre otras. También resaltó la aportación musical de la Banda Municipal de Música, el Conservatorio de Música Tomás Bote Lavado, la Orquesta del Romanticismo y la Joven Orquesta de Músicos de Almendralejo (OMA).

La programación tiene eventos como la Pasarela Romántica, un concurso que premiará los mejores trajes de época, y la tradicional Noche de las Velas, que contará en esta ocasión con la participación del actor Pedro Casablanc, quien pondrá voz a los textos del Romanticismo en un marco incomparable. No faltarán propuestas dirigidas al público joven, como la fiesta Romantik Punk en el parque de Santa Clara, y los conciertos en directo que culminarán con la interpretación de un órgano histórico. Asimismo, se celebrará la esperada velada literaria en la que se dará a conocer el fallo del Premio de Novela Carolina Coronado, y la ruta teatralizada que recorre los rincones más románticos de la ciudad.