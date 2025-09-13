Escuela Vinae: trampolín al mundo laboral

En Almendralejo se desarrolla un proyecto que, sin grandes alardes, está transformando la forma de aprender un oficio. Se llama Vinae y forma parte de la iniciativa ‘Escala’ de la Junta de Extremadura. Reúne a treinta y seis personas que, durante un año, combinan estudio, trabajo y formación práctica. No es una academia al uso ni un simple curso de capacitación. Desde el primer día, los participantes aplican lo aprendido en proyectos reales que repercuten directamente en beneficio de la ciudad.

Su director, Juan Francisco Gragera, lo resume de forma sencilla: «Nuestro objetivo es que los alumnos salgan preparados para insertarse en el mundo laboral. Y para eso, nada mejor que trabajar en proyectos reales desde el minuto uno».

En este curso, Escala Vinae ofrece tres especialidades: soldadura, pintura industrial y servicios de bar y cafetería. Cada una cuenta con doce alumnos que, tras tres meses de formación inicial, se convierten en trabajadores en activo. Durante los nueve meses siguientes reciben un salario por su labor, igual que cualquier empleado, pero con la ventaja de estar acompañados por monitores profesionales que los guían en cada paso.

Lo curioso es que los trabajos que realizan no son simulaciones ni prácticas en un taller cerrado. Los de cafetería, por ejemplo, se ocupan de preparar los cócteles y vinos de honor en recepciones oficiales del Ayuntamiento de Almendralejo. Los pintores han estado dando color a las instalaciones del polideportivo. Y los soldadores, jóvenes en su mayoría, han montado cerramientos en la pista de fútbol sala de Las Mercedes o en los campos del polideportivo municipal. En definitiva, lo que aprenden se ve reflejado en rincones del día a día de Almendralejo.

Para todos

El programa no distingue edades ni perfiles. En pintura industrial conviven alumnos de unos 20 años con otros que sobrepasan los 50, en cafetería ocurre lo mismo y en soldadura predominan los jóvenes de alrededor de 25 años. El único requisito es estar en situación de desempleo e inscritos en el SEXPE, además de superar un proceso de entrevistas que sirve para ajustar las plazas a los perfiles más motivados.

La idea es clara, que quienes se formen acaben trabajando en lo suyo. Para garantizarlo, la entidad promotora se compromete a conseguir seis contrataciones por cada especialidad. Eso significa que, de cada grupo de doce, la mitad suele incorporarse después al mercado laboral. «Es un trampolín enorme», asegura Gragera. «Muchos alumnos vienen con pocas expectativas y acaban encontrando su camino gracias a esta experiencia».

Crecimiento personal

Además del impacto laboral, Escala Vinae genera un fuerte efecto social. Los alumnos reconocen que el programa les devuelve la autoestima, les ayuda a recuperar hábitos de trabajo y les abre nuevas redes de contacto. «No solo es lo que aprendes, es que vuelves a sentirte parte de algo», confiesa una alumna de pintura industrial, que llevaba tres años en paro antes de entrar en el programa.

El proyecto también implica a la ciudad en su conjunto. Las asociaciones vecinales y el propio Ayuntamiento proponen tareas que benefician a los espacios públicos, de modo que el aprendizaje de los alumnos se convierte en mejoras visibles para todos. Esto crea un círculo virtuoso en el que la comunidad gana y los participantes se sienten útiles.

Detrás de Escala Vinae hay un equipo completo. Además del director y gestor, hay monitores especializados, una coordinadora de formación, una tutora que acompaña a los alumnos en su día a día, una gestora contable, una auxiliar administrativa y un conserje. Todos ellos forman una pequeña familia cuyo propósito es que el curso llegue a buen puerto.

El programa terminará el 15 de diciembre de este año, aunque todavía no se ha confirmado si tendrá continuidad en 2026. La experiencia de los últimos años invita al optimismo, ya que siempre ha conseguido salir adelante. Y lo cierto es que iniciativas como esta tienen un impacto doble: ofrecen oportunidades laborales reales a sus participantes y, al mismo tiempo, devuelven a la ciudad un trabajo real.

Quienes han pasado por Escala Vinae saben que no es solo una formación. Es la oportunidad de aprender un oficio mientras se cobra un salario, de sentirse útil desde el primer día y de aportar algo a la comunidad. «Siempre decimos lo mismo: hay que aprovechar la oportunidad. Porque no se trata de un simple curso, sino de una puerta directa al mundo laboral», concluye Gragera.