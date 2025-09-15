Almendralejo
Exitazo de la cata concierto con Ainhoa Arteta en la plaza de toros de Almendralejo
Más de medio millar de personas acudió al evento
Almendralejo
Más de medio millar de personas participaron en la cata concierto ‘Cultura en Copa: Música y Vino’ que organizó el Museo de las Ciencias del Vino en la plaza de toros de Almendralejo y que contó con la actuación especial de la soprano Ainhoa Arteta, que exhibió todo su talento ante un público agradecido y entregado por esta edición que sigue encantando a los participantes.
A través de degustaciones de vino, las explicaciones de la enólogca almendralejense Marisa Díaz, y con el apoyo del barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo, Arteta fue interpretando distintas piezas musicales que iban en consonancia con el vino que se presentaba.
