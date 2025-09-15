Exitazo de la cata concierto con Ainhoa Arteta en la plaza de toros de Almendralejo

Más de medio millar de personas participaron en la cata concierto ‘Cultura en Copa: Música y Vino’ que organizó el Museo de las Ciencias del Vino en la plaza de toros de Almendralejo y que contó con la actuación especial de la soprano Ainhoa Arteta, que exhibió todo su talento ante un público agradecido y entregado por esta edición que sigue encantando a los participantes.

A través de degustaciones de vino, las explicaciones de la enólogca almendralejense Marisa Díaz, y con el apoyo del barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo, Arteta fue interpretando distintas piezas musicales que iban en consonancia con el vino que se presentaba.