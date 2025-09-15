Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Exitazo de la cata concierto con Ainhoa Arteta en la plaza de toros de Almendralejo

Más de medio millar de personas acudió al evento

Aspecto de la plaza de toros durante la cata concierto con Ainhoa Arteta.

Aspecto de la plaza de toros durante la cata concierto con Ainhoa Arteta. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Más de medio millar de personas participaron en la cata concierto ‘Cultura en Copa: Música y Vino’ que organizó el Museo de las Ciencias del Vino en la plaza de toros de Almendralejo y que contó con la actuación especial de la soprano Ainhoa Arteta, que exhibió todo su talento ante un público agradecido y entregado por esta edición que sigue encantando a los participantes.

A través de degustaciones de vino, las explicaciones de la enólogca almendralejense Marisa Díaz, y con el apoyo del barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo, Arteta fue interpretando distintas piezas musicales que iban en consonancia con el vino que se presentaba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents