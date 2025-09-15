La explanada del Mercado continuará como aparcamiento de coches

El Ayuntamiento de Almendralejo ha confirmado que la explanada situada frente a la puerta principal del recién remodelado edificio del Mercado Municipal, en la plaza de Abastos, seguirá utilizándose como aparcamiento de vehículos, al menos hasta 2026. La decisión se ha tomado para facilitar las compras a los usuarios del nuevo mercado, cuya inauguración oficial será este martes 16 de septiembre, así como para ofrecer soluciones de estacionamiento tanto a los residentes de la zona como a los clientes de otros comercios cercanos. Hay que recordar que Almendralejo tiene un proyecto pendiente de implantar la zona azul en determinados barrios para aparcamientos, aunque todavía no lo ha puesto en marcha.

El anuncio se ha hecho oficial a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que detalla la configuración del espacio, que será señalizado horizontalmente y pasará a contar con 35 plazas para turismos, 7 para motocicletas y 4 plazas específicas de carga y descarga. Estas últimas tendrán un horario restringido de 9:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 20:00 horas por la tarde. Además, se habilitarán dos plazas para personas con movilidad reducida y 16 plazas reservadas para usuarios del mercado, cuyo uso estará limitado a un máximo de dos horas y será obligatorio colocar el disco horario oficial en el salpicadero del vehículo para informar al resto

Por el momento, el consistorio descarta la creación de zonas verdes o espacios recreativos en esta explanada, tal y como se había barajado en ocasiones anteriores, y confirma que las plazas de aparcamiento de carácter general no tendrán limitación temporal de estacionamiento. Con ello se busca dar un respiro a comerciantes y vecinos en un área con alta densidad de tráfico.

Es posible que en un futuro se estudien nuevas vías para dar una zona más de ocio a esta explanada que, en anteriores ocasiones, también ha servido para acoger eventos de otra índole.

Inauguración

La apertura del Mercado de Abastos supone un hito tras casi tres años de remodelación integral. El nuevo espacio contará con nueve puestos de alimentación fresca, incluyendo una pescadería, cuatro fruterías, dos carnicerías, un puesto de congelados y una charcutería. En total son 11 puestos adjudicados, aunque dos permanecen vacantes a la espera de nuevos adjudicatarios. Además, uno de los espacios será gestionado directamente por el Ayuntamiento, que trasladará allí la cocina industrial del antiguo Mercado de Las Mercedes, utilizada anteriormente para formación.

Las dos cantinas del mercado ya han sido adjudicadas y también se espera que sea un impulso en hostelería para la zona.