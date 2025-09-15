Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

La ludoteca municipal de otoño vuelve al centro San Antonio

Las inscripciones se abrirán el 22 de septiembre

Un curso de la ludoteca de verano en San Antonio. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Universidad Popular (UPAL), ha anunciado el regreso de la ludoteca municipal de otoño, una de las actividades que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar en la ciudad. Esta iniciativa gratuita está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años y ofrecerá una completa programación de ocio educativo entre el 2 de octubre y el 18 de diciembre.

La ludoteca se desarrollará en el centro cultural San Antonio, de lunes a jueves, en horario de 17:00 a 19:30 horas. Los participantes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades, como juegos, manualidades, talleres creativos, psicomotricidad, cuentacuentos, proyecciones de cine y salidas, en un espacio pensado para fomentar la convivencia, la creatividad y el aprendizaje en un entorno seguro.

Las inscripciones se abrirán el próximo 22 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Desde la concejalía de Cultura se anima a las familias a reservar plaza lo antes posible, ya que la actividad cuenta con un número limitado de participantes. Con esta propuesta, el consistorio busca favorecer la conciliación familiar y ofrecer a los más pequeños un espacio educativo y lúdico durante el otoño.

