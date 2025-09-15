La ludoteca municipal de otoño vuelve al centro San Antonio

El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Universidad Popular (UPAL), ha anunciado el regreso de la ludoteca municipal de otoño, una de las actividades que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar en la ciudad. Esta iniciativa gratuita está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años y ofrecerá una completa programación de ocio educativo entre el 2 de octubre y el 18 de diciembre.

La ludoteca se desarrollará en el centro cultural San Antonio, de lunes a jueves, en horario de 17:00 a 19:30 horas. Los participantes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades, como juegos, manualidades, talleres creativos, psicomotricidad, cuentacuentos, proyecciones de cine y salidas, en un espacio pensado para fomentar la convivencia, la creatividad y el aprendizaje en un entorno seguro.

Las inscripciones se abrirán el próximo 22 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Desde la concejalía de Cultura se anima a las familias a reservar plaza lo antes posible, ya que la actividad cuenta con un número limitado de participantes. Con esta propuesta, el consistorio busca favorecer la conciliación familiar y ofrecer a los más pequeños un espacio educativo y lúdico durante el otoño.