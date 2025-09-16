Entregadas las viviendas sociales de la calle Clara Campoamor

El salón de plenos del ayuntamiento de Almendralejo ha acogido el acto de entrega de las 24 viviendas sociales que han sido construidas por la Junta de Extremadura, con fondos Next Generation, en la calle Clara Campoamor, justo al lado de la Residencia de Jóvenes Emprendedores y en la zona de la estación de tren.

En el acto ha estado el consejero de Vivienda de la Junta, Manuel Martín, acompañado de la secretaria general de Vivienda, Lidia Martín, y el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez.

Estas 24 viviendas han sido construidas gracias a la cesión de un solar que el consistorio puso a disposición de la Junta de Extremadura.

Ramírez ha comentado que “es un día importante que marca el rumbo de muchas familias. La entrega de estas 24 viviendas pone de manifiesto el derecho a una vivienda digna. Todas las personas adjudicatarias cumplen con la legalidad. Da igual sus apellidos. Son ciudadanos de Almendralejo y Extremadura. Y tienen sus derechos”.