El Mercado de Abastos de Almendralejo vuelve a tener vida

El Mercado de Abastos ya tiene sus puertas abiertas para los vecinos de Almendralejo. Tres años después de que las obras de rehabilitación integral del edificio se pusieran en marcha, los industriales han vuelto al lugar donde ya estuvieron. Centenares de vecinos no quisieron perderse esta inauguración oficial de un edificio que se ha modernizado para ofrecer los productos de toda la vida, por un lado, pero también ofrecer salas multiusos, de networking y despachos en la planta de arriba, dándole un carácter multifuncional, comercial y de negocios.

Fue un acto simbólico y emotivo el de la inauguración celebrada este martes, con la ilusión de los vecinos de la barriada que representaba su presidenta Matilde Carrizosa, encargada junto al alcalde descubrir la placa conmemorativa de la obra. También estuvo el párroco Rafael Corraliza, para ofrecer la bendición del edificio recién reformado.

De momento, 12 puestos han comenzado a funcionar en las instalaciones: seis puestos de frutas y verduras, dos carnicerías, una pescadería, una charcutería, un puesto de congelados, un puesto de pan y dulces, además de un espacio que el ayuntamiento usará para eventos. Todavía hay algunos puestos libres y se espera que, en breve, abran las dos cantinas para ofrecer hostelería.

La inversión total ha sido de 2,8 millones de euros gracias a los fondos europeos Edusi. Josefina Barragán, concejala de Comercio, expresaba su felicidad después de que el edificio viera abierta sus puertas tras tanto trabajo. «Hay que dar las gracias a los empresarios que son el motor de este edificio y sin ellos no podríamos estar aquí», comentó.

Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz, muy conocedora del proyecto, aseguró que «Almendralejo recupera patrimonio, historia, tradición y costumbres. Un edificio que, además, es un lugar de encuentro de sus ciudadanos. Ellos fueron los que hablaron en su momento para que este edificio fuera lo que un día fue».

Del Puerto añadió que serán muchos los industriales y otros municipios los que puedan venir también a Almendralejo a vender sus productos, dinamizando la zona y luchando también contra la despoblación rural.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, no quiso perderse la inauguración y felicitó a Almendralejo por haber sabido moverse bien en los fondos europeos y su estrategia de desarrollo.

José María Ramírez, el alcalde de la ciudad, fue claro en su exposición: «Tras muchos años de injusticia y candado, volvemos a darle vida a este edificio. Ya teníamos todo diseñado para que funcionara en 2011 y no fue hasta 2019 cuando volvimos cuando tuvimos que escuchar de nuevo a los vecinos. No se me olvida aquella manifestación con una pancarta que decía que la plaza es del pueblo y para el pueblo tenía que ser», sentenció el primer edil. n