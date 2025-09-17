Dos exposiciones abiertas en el centro cultural San Antonio

El centro cultural San Antonio acoge desde esta semana dos nuevas exposiciones que ya pueden visitarse en su sala. El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, junto al concejal de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, han recorrido ambas muestras, acompañados por Inma Cedeño.

Durante la visita, Cedeño explicó los detalles de ‘Rompiendo las cadenas’, una propuesta artística que utiliza la moda femenina como hilo conductor para invitar a la reflexión sobre la libertad, la superación y el empoderamiento de la mujer. De manera paralela, el público puede disfrutar de la exposición ‘Fuentes documentales del siglo XIX en el Archivo Municipal de Almendralejo’, organizada por la concejalía de Cultura, que acerca a los visitantes a valiosos documentos históricos que permiten conocer de primera mano la vida social, económica y cultural de la ciudad en el siglo XIX.

Ambas exposiciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre y se pueden visitar de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.