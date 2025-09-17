Prevén una corta campaña de verdeo en Tierra de Barros

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo prevé que la campaña de verdeo en Tierra de Barros sea corta, especialmente en las explotaciones de secano. Las altas y persistentes temperaturas registradas en los últimos meses, sumadas a la ausencia de lluvias, han reducido considerablemente las estimaciones iniciales de producción de aceitunas.

Según la organización, alcanzar las 57.000 toneladas de aceituna manzanilla ‘verdeable’ previstas en la provincia de Badajoz será prácticamente imposible. A los problemas derivados de la climatología se suma la escasez de mano de obra para la recolección, lo que agravará la situación de esta campaña.

El contexto adverso no es exclusivo de Tierra de Barros. En Sevilla, las temperaturas incluso más elevadas han obligado a retrasar al menos diez días el inicio del verdeo, que además se verá afectado por las lluvias de primavera caídas en plena floración.

En relación con la aceituna de molino, el mercado ha mostrado un comportamiento positivo durante el mes de agosto, con un incremento del 20% en las ventas de AOVE respecto a la media de los últimos cuatro años.

Los precios en origen han experimentado un repunte ante las menores expectativas de cosecha. En la semana del 6 al 12 de septiembre, el aceite de oliva virgen extra se situó provisionalmente en 4.270,07 €/Tm, frente a los 4.175,78 €/Tm de la semana anterior.

Ante esta coyuntura, y a la espera del inminente inicio de la recolección de aceituna de mesa y de la posterior campaña de aceituna de molino, la Comunidad de Labradores confía en que se mantengan buenos precios para el agricultor, tanto en el verdeo, siempre que se alcance el calibre comercial, como en la aceituna de molino si mejora el rendimiento graso.