Almendralejo acoge una jornada pionera en seguridad con drones

Almendralejo se ha convertido en epicentro nacional de la innovación en seguridad ciudadana con la celebración de la Jornada sobre el uso de drones en la actividad policial y su implantación en cuerpos policiales, un evento formativo pionero en España organizado por la Policía Local de Almendralejo, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. La cita ha reunido a más de 120 profesionales en el Hotel Acosta Centro, agotando todas las plazas ofertadas.

La jornada, dirigida en principio a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, ha despertado tal interés que su convocatoria se amplió a otros colectivos. Finalmente, han participado representantes de las Fuerzas Armadas, bomberos, Protección Civil y Agentes del Medio Natural de Extremadura, así como policías de fuera de la región, procedentes de San Juan de Aznalfarache, Mairena de Aljarafe, Málaga e incluso de los Mossos d’Esquadra, convirtiendo el encuentro en un foro de referencia nacional.

El objetivo de la jornada ha sido abordar el uso de drones como herramienta al servicio de la seguridad ciudadana, sus principales funciones y capacidades, la implantación de unidades aéreas en cuerpos policiales, así como las coordinaciones necesarias para operar en espacio aéreo controlado. Durante el día se han sucedido ponencias de colectivos especializados, como la Unidad Aérea de Seguridad Policial de la Policía Local de Almendralejo (UASPOL), la Unidad de Vigilancia Aérea de la Policía Local de Plasencia (UVAP), los Medios Aéreos de la Policía Nacional, la Patrulla Pegaso de la Guardia Civil, y representantes de la Base Aérea de Talavera la Real, que explicaron las restricciones del espacio aéreo en Extremadura. También participó la asociación ASEMERPAS, formada por miembros de seguridad y emergencias.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Freda Peng, directora de Ingeniería de Soluciones Globales de DJI Enterprise, uno de los fabricantes de drones más importantes del mundo. Peng ofreció una ponencia a primera hora de la tarde y presentó, junto a su equipo, una breve exhibición nunca antes realizada en España, que despertó gran expectación entre los asistentes.

La jornada culminó en el Estadio Francisco de la Hera, donde el ingeniero técnico de DJI Enterprise en MCR, Eduardo Vales, realizó una exhibición aérea con equipos de última generación, poniendo el broche de oro a una cita que ha convertido a Almendralejo en referencia nacional en el uso de drones para la seguridad.