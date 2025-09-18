Amiga 1931 lanza un curso gratuito para ser Agente de Igualdad

La Asociación AMIGA 1931 ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo proyecto formativo destinado a promover la igualdad de oportunidades. Se trata del Curso de Agente de Igualdad, una iniciativa gratuita y en modalidad online, que cuenta con la financiación de la Diputación de Badajoz y que dará comienzo el próximo 1 de octubre.

El curso tendrá una duración de 300 horas y está dirigido tanto a hombres como a mujeres interesados en adquirir competencias en materia de igualdad. Además, busca capacitar a los participantes para que puedan impartir esta formación en el futuro, convirtiéndose en un recurso valioso para entidades, asociaciones y administraciones públicas.

No se requieren requisitos previos de acceso, lo que permite que cualquier persona interesada pueda participar. Entre las materias incluidas se abordarán temas como violencia de género, liderazgo femenino, educación en sexología y sexualidad humana, orientación sociolaboral, así como estrategias para implementar planes de igualdad en distintos entornos.

Desde la asociación destacan que el perfil de Agente de Igualdad es cada vez más demandado, especialmente en ayuntamientos, diputaciones y entidades sociales.