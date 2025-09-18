Almendralejo
El colegio Montero de Espinosa pide un elevador y el Ruta de la Plata culmina mejoras en el patio infantil
La formación comenzará el 1 de octubre y cuenta con ayuda de Diputación
El colegio Montero de Espinosa ha solicitado a la Junta de Extremadura la instalación de un elevador que permita garantizar el acceso a todas las personas con movilidad reducida. El centro educativo cuenta con dos plantas y, en la actualidad, la única manera de acceder a la superior es mediante las escaleras, lo que supone un problema para alumnado, familiares o personal con dificultades de movilidad.
La dirección del colegio trasladó esta petición a la Administración regional el pasado mes de junio y se encuentra ahora a la espera de una respuesta. Desde el centro destacan que esta mejora es fundamental para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades de toda la comunidad educativa.
De otro lado, el colegio Ruta de la Plata ha estrenado mejoras en el patio infantil que da acceso a sus cursos de infantil y al conocido como Little Ruta, colegio para los más pequeños. Ha instalado nuevos juegos, un circuito infantil de tráfico y aparcamientos de bicicletas. Además, desde este año, los padres no accederán hasta el interior, sino que esperaran a sus hijos en las puertas de entrada a este recinto.
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Estos son las tres tiendas que abrirán la semana que viene en El Faro
- La cesión a la Junta de los 50 pisos de la Guardia Civil en Badajoz ya se está ultimando
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Padres afectados por la falta de transporte escolar en Badajoz: 'No puedo dejar sola en casa toda la mañana a una niña de 12 años
- Visita histórica de la patrona de Badajoz a la iglesia de San Agustín
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo