El colegio Montero de Espinosa pide un elevador y el Ruta de la Plata culmina mejoras en el patio infantil

El colegio Montero de Espinosa ha solicitado a la Junta de Extremadura la instalación de un elevador que permita garantizar el acceso a todas las personas con movilidad reducida. El centro educativo cuenta con dos plantas y, en la actualidad, la única manera de acceder a la superior es mediante las escaleras, lo que supone un problema para alumnado, familiares o personal con dificultades de movilidad.

La dirección del colegio trasladó esta petición a la Administración regional el pasado mes de junio y se encuentra ahora a la espera de una respuesta. Desde el centro destacan que esta mejora es fundamental para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades de toda la comunidad educativa.

De otro lado, el colegio Ruta de la Plata ha estrenado mejoras en el patio infantil que da acceso a sus cursos de infantil y al conocido como Little Ruta, colegio para los más pequeños. Ha instalado nuevos juegos, un circuito infantil de tráfico y aparcamientos de bicicletas. Además, desde este año, los padres no accederán hasta el interior, sino que esperaran a sus hijos en las puertas de entrada a este recinto.