Almendralejo
En marcha el X Seminario Internacional de Jazz 'Ciudad de Almendralejo'
Las clases se imparten en la Escuela de Música y Salón Teatres
Almendralejo
Los amantes de la música jazz participan en una formación muy singular que cada año se celebra en Almendralejo. El X Seminario Internacional de música jazz ya está en marcha con clases que se concentran en la Escuela Municipal de Música, en la plaza del Corazón de María;y sesiones especiales en el Salón Teatres. Este año destaca la presencia de la Joven Big Band Nacional como gran atractivo. Este sábado habrá un concierto final de alumnos y profesores en el teatro Carolina Coronado.
