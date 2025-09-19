En marcha el X Seminario Internacional de Jazz 'Ciudad de Almendralejo'

Los amantes de la música jazz participan en una formación muy singular que cada año se celebra en Almendralejo. El X Seminario Internacional de música jazz ya está en marcha con clases que se concentran en la Escuela Municipal de Música, en la plaza del Corazón de María;y sesiones especiales en el Salón Teatres. Este año destaca la presencia de la Joven Big Band Nacional como gran atractivo. Este sábado habrá un concierto final de alumnos y profesores en el teatro Carolina Coronado.