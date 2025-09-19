Almendralejo
Organizados talleres para revivir tradiciones del siglo XIX
Esta actividad se enmarca dentro de la Ruta Literaria del Romanticismo
El Ayuntamiento de Almendralejo ha organizado una serie de talleres artesanales que se celebrarán el próximo 27 de septiembre en el Palacio de los Condes de Osilo (antiguo Ayuntamiento), enmarcados dentro de la XX Ruta Literaria del Romanticismo, que este año alcanza su vigésima edición.
La actividad se desarrollará de 12:00 a 14:00 horas y ofrecerá a los participantes la oportunidad de aprender y practicar técnicas tradicionales del siglo XIX en un ambiente cultural y distendido. Entre las propuestas destacan talleres de pintura acrílica, hilado y trabajo de la lana, confección de bolsos de época y tejido de mandalas, todos ellos diseñados para disfrutar en familia o con amigos, fomentando la creatividad y la recuperación de oficios y tradiciones antiguas.
El Ayuntamiento ha destacado que se trata de una iniciativa ideal para sumergirse en el espíritu romántico de la Ruta, pasar un buen rato y acercarse a la historia de una forma práctica y entretenida. Al finalizar los talleres, los asistentes podrán disfrutar de un catering con productos típicos de la tierra, lo que añadirá un toque gastronómico a la experiencia.
Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente a través del teléfono 638 75 30 97.
