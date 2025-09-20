Tomás Angulo: «Espero poder torear más y que cambie mi situación»

La plaza de toros de Almendralejo acogió esta semana la presentación del festejo especial con el que el matador Tomás Angulo conmemorará el décimo aniversario de su alternativa. El acto, emotivo y cargado de recuerdos, reunió a numerosas personalidades del mundo taurino y autoridades locales, entre ellas el alcalde de la ciudad, José María Ramírez; la concejala de Asuntos Taurinos, Josefina Barragán; la gerente del Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, Inmaculada Galache; además de compañeros de la corporación municipal, el apoderado de Angulo, Francisco Ruiz, y un buen número de aficionados.

El evento contó con la presencia de Manuel Valera, presentador del programa Tendido Cero (TVE), quien realizó una entrevista en directo al diestro. Valera repasó los momentos más destacados de la trayectoria de Angulo, desde sus inicios hasta la actualidad, poniendo en valor su dedicación y constancia en el mundo del toro.

Durante la entrevista, Tomás Angulo expresó su deseo de poder seguir creciendo profesionalmente: «Espero poder torear un poco más, tengo la esperanza de que algún día cambie mi situación», confesó ante los presentes. Asimismo, habló de su compromiso con el público para el festejo del próximo 18 de octubre, que tendrá lugar a las 18:00 horas en el coso de La Piedad. Ese día, el torero lidiará en solitario seis toros de diferentes ganaderías, en lo que promete ser una cita muy especial para la afición. «Mi mayor ilusión es hacer feliz a la gente y emocionarles», subrayó Angulo.