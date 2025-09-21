"No se trata de ir al gimnasio, sino de ganar más salud"

Septiembre en Almendralejo huele a rutina. Después de semanas de feria, playa, viajes y comidas sin reloj, la ciudad recupera su ritmo habitual, y uno de los lugares donde más se nota es en los gimnasios. Las salas de entrenamiento vuelven a llenarse de caras conocidas que regresan y de otras nuevas que llegan con la intención de empezar. Es un fenómeno que se repite cada año, pero que no deja de ser llamativo: septiembre es, junto a enero, el mes de los propósitos cumplidos.

En un recorrido por los centros deportivos de la ciudad, el patrón es claro. El verano supone un parón. Entre vacaciones y celebraciones, son pocos los que logran mantener la disciplina. Y si hay un mes especialmente complicado, ese es agosto, marcado en Almendralejo por la feria. Lo confirma Pedro Manuel Acevedo, CEO y fundador del centro deportivo Actívate, una de las cadenas con más presencia en la región, con cinco centros abiertos, dos de ellos en la capital de Tierra de Barros: «En agosto la actividad cae muchísimo, porque todo gira en torno a las fiestas. Pero lo bueno es que septiembre llega con un repunte todavía mayor que en enero. Mucha gente vuelve con la idea de perder peso, ponerse en forma y recuperar la rutina».

Entrenamientos con grupos reducidos / El Periódico

Ese regreso al gimnasio no es solo cuestión de estética. Cada vez más, los usuarios buscan mejorar su calidad de vida, sentirse con más energía o incluso aliviar dolencias concretas. En Actívate lo saben bien. Su propuesta se centra en entrenamientos personalizados en grupos muy reducidos, donde cada plan se diseña según las características de cada persona. «Tenemos clientes que vienen con patologías específicas, otros que buscan mejorar su rendimiento deportivo, y nuestro objetivo es adaptarnos a cada caso. El deporte no es un lujo, es salud», apunta Acevedo.

La escena es fácil de imaginar estos días, clases colectivas repletas, máquinas ocupadas a última hora de la tarde y conversaciones que hablan de motivación, dietas o el deseo de empezar de cero. Lo curioso es que septiembre consigue algo que no logran otros meses, transformar el gimnasio en un punto de encuentro social. Muchos aprovechan para entrenar en grupo, compartir la experiencia con amigos o incluso apuntarse en familia. En ese ambiente, el esfuerzo pesa menos y la constancia gana terreno.

Mantener el hábito

Los entrenadores insisten en que la clave está ahí, en mantener el hábito más allá del entusiasmo inicial. No se trata de correr contrarreloj para perder en un mes lo que se ganó en verano, sino de convertir el ejercicio en parte de la vida diaria. Y para ello, cada centro busca fórmulas que enganchen. Desde planes adaptados hasta dinámicas colectivas que hacen del entrenamiento una experiencia más atractiva.

A quienes aún dudan, Acevedo lanza un mensaje claro: «No se trata de vender un gimnasio. Esto es una cuestión de salud. Si alguien tiene dudas de venir, le diría que pruebe. Nuestro compromiso es adaptarnos plenamente a cada persona. Cada vez hay más gente concienciada de que estar bien físicamente y tener unos buenos hábitos de entrenamiento ayuda a estar mejor en otras facetas».