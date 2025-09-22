Almendralejo vuelve a darle visibilidad a los enfermos y familiares de alzhéimer

Almendralejo siempre está muy sensibilizada con la enfermedad del alzhéimer y cada año lo demuestra la asociación que trabaja con enfermos y familiares para toda la comarca de Tierra de Barros. Un año más, se celebró el tradicional ‘Paseo por la memoria’, una marcha que une a familiares y otros representantes de colectivos con ciudadanos para mostrar una pancarta y dar visibilidad al trabajo que hacen. Lo hicieron globos malvas y con llegada al parque de Espronceda.