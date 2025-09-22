Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Dan un taller de jazz y música moderna que durará unas diez semanas

Está impulsado por la Escuela municipal de Música

Una sesión de música jazz en la Escuela de Música.

Una sesión de música jazz en la Escuela de Música.

Rodrigo Morán

La Escuela Municipal de Música de Almendralejo pondrá en marcha, durante octubre, noviembre y diciembre, un Taller de Jazz y Música Moderna pensado para acercar este lenguaje a estudiantes y público general. La propuesta reunirá a un elenco de músicos extremeños de referencia que compartirán conocimientos y experiencia en un espacio eminentemente formativo y creativo.

El equipo docente está integrado por Mili Vizcaíno (voz), Pablo C. Romero (piano), Álvaro Vieito (guitarra), Pepín Muñoz (batería) y Narciso González (saxo), profesionales con amplia trayectoria en escenarios y aulas. A lo largo del trimestre, el taller pondrá el foco en la práctica instrumental y la improvisación, dos pilares del jazz y la música moderna, con el objetivo de mejorar la escucha, la interacción y la sensibilidad rítmica.

Desde la organización subrayan que se trata de una actividad abierta y transversal, concebida para iniciarse en el estilo o profundizar en él, favoreciendo el contacto directo con intérpretes en activo y metodologías contemporáneas de aprendizaje. Las inscripciones ya están abiertas.

