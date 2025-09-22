Almendralejo
Dan un taller de jazz y música moderna que durará unas diez semanas
Está impulsado por la Escuela municipal de Música
La Escuela Municipal de Música de Almendralejo pondrá en marcha, durante octubre, noviembre y diciembre, un Taller de Jazz y Música Moderna pensado para acercar este lenguaje a estudiantes y público general. La propuesta reunirá a un elenco de músicos extremeños de referencia que compartirán conocimientos y experiencia en un espacio eminentemente formativo y creativo.
El equipo docente está integrado por Mili Vizcaíno (voz), Pablo C. Romero (piano), Álvaro Vieito (guitarra), Pepín Muñoz (batería) y Narciso González (saxo), profesionales con amplia trayectoria en escenarios y aulas. A lo largo del trimestre, el taller pondrá el foco en la práctica instrumental y la improvisación, dos pilares del jazz y la música moderna, con el objetivo de mejorar la escucha, la interacción y la sensibilidad rítmica.
Desde la organización subrayan que se trata de una actividad abierta y transversal, concebida para iniciarse en el estilo o profundizar en él, favoreciendo el contacto directo con intérpretes en activo y metodologías contemporáneas de aprendizaje. Las inscripciones ya están abiertas.
