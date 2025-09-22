Teatro, danza y humor para el mes de octubre en el 'Carolina Coronado'

El concejal de Promoción y Acción Cultural del Ayuntamiento de Almendralejo, Domingo Cruz, ha presentado la programación de octubre del teatro Carolina Coronado, un mes que combina teatro de vanguardia, creación híbrida y humor.

La agenda se abre el 3 de octubre con ‘Azul Bosques’, en doble pase: sesión matinal dirigida a institutos y función vespertina para público general. La pieza es una coproducción de la extremeña El Desván Producciones, con Giradas y Elena Artes Escénicas, escrita por el dramaturgo mexicano David Gaitán y dirigida por María Heredia. En un planteamiento distópico donde el sexo opera como mecanismo de control social, la obra, interpretada por Blanca León y Rodrigo Casillas, combina una intensa carga dramática con proyecciones 3D estereoscópicas, consolidándose como una de las apuestas más arriesgadas y contemporáneas del actual panorama escénico.

El 17 de octubre llegará ‘La Torre’, de la compañía extremeña Albadulake, en coproducción con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Bajo la dirección de Ángeles Vázquez y Antonio Moreno, el montaje fusiona danza, circo y teatro físico para abordar temas universales de la condición humana. La historia sigue a Seg, joven creador de un sistema de procesamiento de información llamado La Torre, y su choque con las complejidades de la vida contemporánea. Estrenada en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, la propuesta destaca por su enfoque innovador.

El humor tomará el escenario el 24 de octubre con ‘PreguntaMelón’, el nuevo show de Millán Salcedo, histórico componente de Martes y Trece. Las entradas ya están a la venta. Un día después, el 25 de octubre, la Coral de Almendralejo protagonizará el XII Encuentro Coral Ciudad de Almendralejo, con la intervención de tres corales y un programa musical variado que refuerza el vínculo entre el teatro y el tejido coral de la ciudad.

El 31 de octubre cerrará el mes ‘Desde dentro, Julieta’, de Marifé Suárez, un proyecto inmersivo 360 grados que convierte la obra en una experiencia sensorial y teatral. Ambientada durante un periodo de confinamiento, sitúa a una familia en un primer piso con escasa luz y ventilación, donde la frontera entre día y noche se difumina y las tensiones afloran. A medida que avanza el encierro, emergen resentimientos y dolores latentes. La pieza incorpora además ‘El coro de indiferentes’, un alter ego que ofrece una perspectiva externa sobre los conflictos, subrayando la exploración de las dinámicas familiares.