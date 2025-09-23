La Incubadora de Realidades Inmersivas abre plazo para nuevos proyectos

La Incubadora de Realidades Inmersivas (IRIA), integrada en la Red de Incubadoras Tecnológicas de Extremadura que gestiona la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, abrirá el 1 de octubre su segunda convocatoria para el desarrollo de proyectos empresariales basados en Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA). La iniciativa, gestionada por FUNDECYT-PCTEX, está dirigida a emprendedores, microempresas y pymes de Extremadura que quieran crear nuevas soluciones y productos apoyándose en infraestructura tecnológica de última generación y un programa completo de incubación y aceleración.

El objetivo de esta nueva edición es impulsar empresas de base tecnológica y startups que apliquen tendencias inmersivas a diversos sectores, contribuyendo a que el tejido empresarial extremeño dé un salto cualitativo en innovación y competitividad. El programa tendrá una duración de hasta 24 meses, distribuidos en incubación (6 meses, prorrogables) y aceleración (hasta 6 meses), con itinerarios personalizados, mentorización especializada y acceso a redes de colaboración.

Las solicitudes podrán presentarse del 1 de octubre al 10 de noviembre (hasta el mediodía) a través de la web iriavr.es, donde también están disponibles las bases. Apenas unos días después del arranque, el 10 de octubre, IRIA celebrará un Demoday con los proyectos actualmente en marcha que servirá, además, como escaparate y punto de encuentro para dar la bienvenida a la nueva edición.

El proceso de selección contempla varias fechas clave: entre el 10 y el 17 de noviembre, la Comisión de Valoración examinará las propuestas recibidas; en torno al 17 de noviembre, los candidatos preseleccionados defenderán su proyecto en formato pitch. El 19 de noviembre se publicará en la web de IRIA —y se notificará por correo— el listado provisional de proyectos aprobados. Del 20 al 26 de noviembre se abrirá el periodo de reclamaciones, cuya resolución está prevista para el 3 de diciembre, fecha en la que se difundirá el listado definitivo.

En esta convocatoria, FUNDECYT-PCTEX seleccionará hasta diez proyectos empresariales. La fase de incubación se centrará en el desarrollo y validación de prototipos, con asesoramiento experto, acceso a tecnologías de vanguardia, espacios compartidos y una comunidad activa de emprendedores. La fase de aceleración acompañará la salida al mercado con formación en diseño organizativo, análisis de mercado, I+D, vías de financiación y participación en foros de inversión y encuentros sectoriales.