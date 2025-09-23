La plaza de toros de Almendralejo acoge un evento sobre hamburguesas en octubre

La plaza de Toros de Almendralejo se transformará del 10 al 13 de octubre en un gran espacio gastronómico con la celebración de The Masters Burger, un evento que reunirá a diez restaurantes y hamburgueserías extremeñas en un concurso que busca coronar a la mejor hamburguesa de la región.

Durante cuatro días, coincidiendo con el puente del Pilar, vecinos y visitantes podrán degustar distintas propuestas, votar por sus favoritas y disfrutar de un ambiente festivo abierto a todas las edades. Además del voto popular, un jurado especializado valorará cada creación atendiendo a criterios de creatividad, técnica y sabor, con el objetivo de elegir al establecimiento que representará a Almendralejo en el Campeonato Nacional.

El recinto abrirá ininterrumpidamente de una del mediodía a doce de la noche, ofreciendo una experiencia pensada tanto para familias como para grupos de amigos.

La organización subraya que todas las hamburguesas participantes mantendrán un estándar de calidad elevado y uniforme, con materias primas seleccionadas y elaboraciones al momento. n