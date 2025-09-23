Almendralejo
Tres días para concienciar sobre el uso del contenedor amarillo
La campaña ‘Acierta con el Amarillo’ instalará un stand en la plaza de Extremadura con actividades del 26 al 28 de septiembre
El Ayuntamiento de Almendralejo se suma a la campaña ‘Acierta con el Amarillo’ con el objetivo de aumentar la recogida de envases en los contenedores amarillos y reducir los residuos impropios depositados en ellos. La iniciativa, de carácter divulgativo, busca mejorar los hábitos de separación en origen y reforzar el compromiso ciudadano con el reciclaje.
Como acción central, los días 26, 27 y 28 de septiembre se instalará un stand en la Plaza de Extremadura, en horario ininterrumpido de 11:00 a 19:00 horas. Allí se ofrecerá a los vecinos una experiencia dinámica, atractiva y didáctica, dirigida a todos los públicos, para resolver dudas habituales, es decir, qué va y qué no va en este contenedor amarillo y reducir la cifra de impropios.
