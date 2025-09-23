Tres días para concienciar sobre el uso del contenedor amarillo

El Ayuntamiento de Almendralejo se suma a la campaña ‘Acierta con el Amarillo’ con el objetivo de aumentar la recogida de envases en los contenedores amarillos y reducir los residuos impropios depositados en ellos. La iniciativa, de carácter divulgativo, busca mejorar los hábitos de separación en origen y reforzar el compromiso ciudadano con el reciclaje.

Como acción central, los días 26, 27 y 28 de septiembre se instalará un stand en la Plaza de Extremadura, en horario ininterrumpido de 11:00 a 19:00 horas. Allí se ofrecerá a los vecinos una experiencia dinámica, atractiva y didáctica, dirigida a todos los públicos, para resolver dudas habituales, es decir, qué va y qué no va en este contenedor amarillo y reducir la cifra de impropios.