25 entidades se suman a la Semana de la Salud y el Mayor en Almendralejo

Las concejalas Isabel Ballesteros y Carolina Preciado han presentado la décimo sexta Semana de la Salud y la décimo tercera Semana del Mayor, que tendrán lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre en el parque de Espronceda. La cita reunirá a alrededor de 25 asociaciones, entidades sanitarias y empresas locales, con una programación pensada para promover el bienestar, la convivencia y el envejecimiento activo.

Ballesteros subrayó el carácter “muy especial” de un encuentro que ofrece espacios de aprendizaje, actividad física y disfrute para las personas mayores. A lo largo de cinco días se sucederán talleres de memoria y estimulación cognitiva, gimnasia suave, baile y yoga adaptado, encuentros intergeneracionales con escolares, charlas y mesas informativas, junto a propuestas de ocio como actuaciones musicales y juegos tradicionales. El programa culminará con una gran comida de convivencia en el Palacio del Vino; se repartirán 700 tickets al precio simbólico de 3 euros, cuyos beneficios se destinarán a Includes, y tras la comida habrá baile abierto al público.

Por su parte, Carolina Preciado destacó que la iniciativa supone “una gran oportunidad para cuidar y reforzar la salud de la población”. En el bloque sanitario se realizarán controles gratuitos de tensión, glucosa y colesterol, talleres de nutrición saludable, charlas de prevención, mesas informativas, una ruta senderista con salida desde el parque de Las Mercedes y el Road Show en el teatro Carolina Coronado.

Entre los colectivos participantes figuran, entre otros, MayorAl, Centro de Mayores, Mensajeros de la Paz, Asextras, Feafes, Afibroal, AFA, Alrex, Aexjer, Afenpal, Diabetal, Asociación Oncológica Tierra de Barros, ADMO, Includes, los Centros de Salud San José y San Roque, RCPExtremadura, Asociación de Mujeres Ntra. Sra. de la Piedad, Cruz Roja, Psicocortex, Óptica Blasco Bazo, Vitaldent, Policlínica San Blas, Servicios Sociosanitarios San Judas y Clínica Médico Estética Dr. Abbas. Su participación permitirá mostrar servicios, resolver dudas y ofrecer demostraciones prácticas.

Ambas ediles agradecieron la implicación del tejido asociativo y profesional de la ciudad, clave para consolidar un programa que integra salud, comunidad y envejecimiento activo. Con esta nueva edición, la Semana de la Salud y del Mayor refuerza el compromiso municipal con una vida más saludable, participativa y segura, acercando recursos y hábitos preventivos a vecinos de todas las edades en un entorno accesible y al aire libre.