Almendralejo

La primera reunión para la cabalgata de Reyes será el 2 de octubre en Almendralejo

Uno de los objetivos será reactivar una mayor participación de carrozas

Un momento de la última cabalgata de Reyes en Almendralejo.

Un momento de la última cabalgata de Reyes en Almendralejo. / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

La concejalía de Festejos ha convocado para el jueves 2 de octubre, a las 20:00 horas, en el Salón de Plenos, la primera reunión informativa de coordinación de la cabalgata de los Reyes Magos 2026, que recorrerá las calles de la ciudad el 5 de enero. Están invitadas todas las asociaciones, grupos y entidades que deseen participar con carrozas, comparsas, pasacalles, animación o dispositivos de apoyo.

El objetivo es recuperar y fortalecer la participación tras la última edición, en la que disminuyó el número de carrozas respecto a años anteriores. El retraso en la llegada de ayudas y la percepción de insuficiencia por parte de algunas asociaciones influyeron en esa menor presencia. La reunión servirá para anticipar calendario, definir requisitos técnicos y de seguridad, así como para alinear la logística como itinerario, horarios, zonas de montaje y desmontaje, y coordinación con Policía Local y Protección Civil.

