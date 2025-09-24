La primera reunión para la cabalgata de Reyes será el 2 de octubre en Almendralejo

La concejalía de Festejos ha convocado para el jueves 2 de octubre, a las 20:00 horas, en el Salón de Plenos, la primera reunión informativa de coordinación de la cabalgata de los Reyes Magos 2026, que recorrerá las calles de la ciudad el 5 de enero. Están invitadas todas las asociaciones, grupos y entidades que deseen participar con carrozas, comparsas, pasacalles, animación o dispositivos de apoyo.

El objetivo es recuperar y fortalecer la participación tras la última edición, en la que disminuyó el número de carrozas respecto a años anteriores. El retraso en la llegada de ayudas y la percepción de insuficiencia por parte de algunas asociaciones influyeron en esa menor presencia. La reunión servirá para anticipar calendario, definir requisitos técnicos y de seguridad, así como para alinear la logística como itinerario, horarios, zonas de montaje y desmontaje, y coordinación con Policía Local y Protección Civil.