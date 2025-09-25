La Comunidad de Labradores de Almendralejo denuncia “acoso e intimidación” por las inspecciones laborales en plena campaña de aceituna

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha emitido un comunicado en el que denuncia públicamente la situación de “acoso e intimidación” que, aseguran, perciben muchos agricultores durante las inspecciones de trabajo que se están practicando en plena campaña de recolección de la aceituna.

Según la organización agraria, se está produciendo un “exceso” en los dispositivos de control cuando funcionarios del Ministerio de Trabajo se presentan en las explotaciones acompañados por agentes de la Guardia Civil. A juicio de la Comunidad, ese despliegue transmite a los productores la idea de que se les trata “como si fueran delincuentes de primer grado”, cuando su “único delito” sería “recoger aceituna”. En ese sentido, la entidad entiende que esta práctica responde “más a objetivos recaudatorios e intimidatorios que disuasorios”.

La Comunidad de Labradores reclama a la Delegación del Gobierno en Extremadura que refuerce la defensa de los intereses de los agricultores y redirija esfuerzos hacia problemáticas que, cada campaña, impactan directamente en las explotaciones. Entre ellas, los robos de aceituna en el campo. Para prevenirlos, propone que el Grupo ROCA de la Guardia Civil, en coordinación con Policía Local y Guardería Rural, activen de forma inmediata los dispositivos específicos de vigilancia que se ponen en marcha en estas fechas.

También insta a las autoridades competentes en materia laboral a adoptar medidas que permitan a los productores disponer de la mano de obra necesaria para la recolección. En su comunicado, la organización subraya que la escasez de trabajadores y la carga regulatoria están generando “desasosiego” entre los titulares de explotaciones y dificultando la continuidad de muchas de ellas. Por ello, hace un llamamiento a los responsables del sector agrario para que atenúen el “exceso regulatorio y normativo” que, a su juicio, “someten al campo”, con el fin de evitar que más agricultores abandonen su actividad.

Remarca que su denuncia se formula en plena campaña, un periodo en el que se concentran las labores agrícolas, y pide que las actuaciones administrativas y de control se adecuen a las circunstancias del momento, garantizando el respeto a la legalidad, pero evitando prácticas que puedan interpretarse como intimidatorias por parte del sector.

La asociación concluye su comunicado agradeciendo el trabajo de quienes velan por la seguridad en el medio rural y reiterando su disposición a colaborar con las administraciones para mejorar la protección de las explotaciones y agilizar los procedimientos que afectan al desarrollo de la campaña. “Sentimos profundamente la situación y confiamos en que se adopten medidas que devuelvan la tranquilidad al campo”, señalan.