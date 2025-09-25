Almendralejo
‘Romantik Punk’, la fiesta más singular de la Ruta Literaria del Romanticismo
Se hará este viernes 26 de septiembre, desde las 19.00 horas, en los Jardines de Santa Clara
La fiesta musical ‘Romantik Punk’, uno de los eventos más singulares de la Ruta Literaria del Romanticismo, llega este viernes a Almendralejo para dar colorido a esta fiesta de interés regional. Desde las siete de la tarde, en los jardines de Santa Clara, junto al ayuntamiento de Almendralejo, se dispondrán talleres de complementos y maquillajes dirigidos al público infantil que estarán impartidos por ‘El Pincel de Olalla’.
Con música en directo y djs se hará una fiesta musical donde se regalarán accesorios como máscaras, gafas, sombreros y otros elementos que darán colorido a un evento que cuenta con zona de foodtrucks y bebidas. Además, a las 23.00 horas, habrá una actuación de la Orquesta de Músicos de Almendralejo en directo.
También dentro de los actos de la Ruta Literaria del Romanticismo, este viernes se conocerá el fallo del premio de novela Carolina Coronado ‘Ciudad de Almendralejo’ en una velada literaria que tendrá lugar en el salón de actos de Cajalmendralejo, desde las 20.30 horas, y que contará con la actuación musical de Dúo Bale Bale, además de otra final de la violinista Jara Roque.
