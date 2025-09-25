Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

La Ruta Literaria del Romanticismo arranca en el teatro Carolina Coronado

Este jueves se interpreta el sainete La Velada, por la compañía Mamma Theatre

Un momento de La Noche de las Velas, de la edición anterior. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La XX Ruta Literaria del Romanticismo vivirá este jueves uno de sus primeros grandes momentos con la dramatización del sainete La Velada, a cargo del grupo amateur local Mamma Theatre, en el Teatro Carolina Coronado. La función comenzará a las 20:30 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

La Velada recrea una cena de verano entre amigos en la que, además de un buen vino, se sirven a la mesa amor, desamor, celos, rabia y soledad. Con tono burlesco, el público seguirá los devaneos de don José de Espronceda y doña Teresa, esposa de un adinerado burgués, en una propuesta que combina ritmo, ironía y referencias al espíritu romántico. La puesta en escena de Mamma Theatre reivindica la tradición del sainete y su vigencia como espejo social, acercando al espectador a la sensibilidad y las contradicciones del siglo XIX.

La programación de esta vigésima edición echó a andar este miércoles con la proyección de la película Nosferatu, presentada por el escritor y cinéfilo Francisco Martín Camacho, que ofreció una introducción contextual sobre su impacto estético e histórico. Con ello se dio el pistoletazo de salida a unos días en los que Almendralejo se “teletransporta” al XIX para vivir una fiesta cultural de interés regional, con actividades que combinan literatura, escena y patrimonio.

