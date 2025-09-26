Empresarios de Almendralejo acercan Europa a sus proyectos en una misión a Bruselas y Luxemburgo

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL), con la participación de miembros del CIEM y de la Cámara de Comercio de Badajoz, ha cerrado con balance positivo una visita institucional de cuatro días a Bruselas y Luxemburgo. Una delegación de unas 20 personas conoció de primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas, los canales de participación y las vías de acceso a planes y proyectos comunitarios destinados a impulsar la competitividad y la internacionalización.

El programa de trabajo, centrado en el eje económico y empresarial, puso el foco en el papel de las comunidades autónomas en la UE. La delegación mantuvo sesiones informativas con la oficina regional y con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, instancias clave para canalizar intereses locales, detectar convocatorias y alinear iniciativas con las prioridades europeas (transición tecnológica, innovación, capacitación y sostenibilidad).

En Bruselas, los empresarios visitaron el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo (CESE), donde recibieron información detallada sobre las políticas comunitarias que inciden en el tejido productivo y sobre los procedimientos de participación abiertos a organizaciones empresariales. Las sesiones abordaron un itinerario práctico: cómo presentar proyectos, establecer contactos con actores públicos y privados y aprovechar redes europeas orientadas a la innovación, la formación y la cooperación.

Empresarios de Almendralejo en Bruselas / EP

La misión incluyó también una parada en Luxemburgo, país fundador y sede de varias instituciones europeas, para ampliar la perspectiva sobre la arquitectura de decisión y los circuitos administrativos vinculados a la financiación.

CEAL trasladó saludos institucionales del Ayuntamiento de Almendralejo y agradeció la gestión y apoyo logístico de la Delegación de Extremadura en Bruselas, esencial para profundizar en el entramado empresarial europeo y facilitar reuniones de alto valor informativo.

La iniciativa, que ya se había desarrollado en años anteriores, reafirma el objetivo de acercar el “mecanismo europeo” al empresariado de la comarca y acelerar la preparación de propuestas sólidas desde Almendralejo. Concluida la misión, CEAL anima a las empresas locales a sumarse a futuras acciones de información y acompañamiento para convertir el conocimiento adquirido en proyectos financiables y alianzas estratégicas.