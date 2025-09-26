Almendralejo
La Ruta Literaria del Romanticismo vive este sábado su día grande
La Pasarela Romántica y la Noche de las Velas, los grandes atractivos
Almendralejo
Desde las once de la mañana de este sábado con el mercadillo artesanal de época hay previstas decenas de actividades por la Ruta Literaria del Romanticismo con atención especial a la Pasarela Romántica que comienza a las 19.00 horas desde Santa Clara, y a La Noche de Las Velas, en la plaza de España, a partir de las 22.30 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez