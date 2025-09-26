Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

La Ruta Literaria del Romanticismo vive este sábado su día grande

La Pasarela Romántica y la Noche de las Velas, los grandes atractivos

Concierto de la banda municipal en las calles dentro de la Ruta Literaria del Romanticismo.

Rodrigo Morán

Almendralejo

Desde las once de la mañana de este sábado con el mercadillo artesanal de época hay previstas decenas de actividades por la Ruta Literaria del Romanticismo con atención especial a la Pasarela Romántica que comienza a las 19.00 horas desde Santa Clara, y a La Noche de Las Velas, en la plaza de España, a partir de las 22.30 horas.

