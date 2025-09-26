La Ruta Literaria del Romanticismo vive este sábado su día grande

Desde las once de la mañana de este sábado con el mercadillo artesanal de época hay previstas decenas de actividades por la Ruta Literaria del Romanticismo con atención especial a la Pasarela Romántica que comienza a las 19.00 horas desde Santa Clara, y a La Noche de Las Velas, en la plaza de España, a partir de las 22.30 horas.