La cultura del baile: un sello diferenciador en Almendralejo

En apenas unos años, la Escuela de Baile Víctor Maya se ha consolidado como un referente en la comarca de Tierra de Barros. Lo que empezó en 2018 con unas clases de baile de salón y baile deportivo es hoy un espacio vivo que supera el centenar de alumnos y que ha visto cómo varios de ellos se han convertido en campeones de España. Una trayectoria que demuestra que el baile, además de afición, puede ser una vía profesional y una forma de vida.

La escuela nació poco después de que su director, Victor Amaya, consiguiera proclamarse campeón del mundo en 2017. Con esa experiencia sobre sus hombros, decidió dar el paso de formar a otros y poner en marcha un proyecto que, con el tiempo, se abriría a modalidades muy diversas. Hoy se imparten desde bailes de salón clásicos hasta disciplinas más modernas como danza urbana, break dance, kizomba, tarraxo o programas específicos para niños como Urban Kids. Una oferta que la ha convertido en pionera en la zona y que permite que alumnado de todas las edades encuentre su espacio para el disfrute.

El crecimiento ha sido constante. De un profesor inicial se ha pasado a un equipo de seis, todos titulados, algo que la escuela considera una de sus grandes señas de identidad. La profesionalización ha hecho posible que los alumnos no solo se formen por ocio, sino también con aspiraciones competitivas. Ejemplos como Raúl y Noelia, que con apenas 12 y 14 años fueron campeones de España en bailes de salón; Gloria María Fernández, campeona de España en baile deportivo; o Noa Flecha y Noa Vivas, finalistas y subcampeonas, son una muestra de la cantera que se está gestando.

Pero el valor de la escuela no se mide solo en títulos. El ambiente que se genera en sus clases es también un espacio de convivencia y de crecimiento personal. Para muchos niños y niñas, bailar es una manera de ganar confianza, de aprender disciplina y de ampliar sus amistades. «El círculo social que se crea aquí es enorme, los alumnos hacen amigos para toda la vida», explican desde el centro. Esa visión del baile como algo más que pasos y técnica es lo que marca la diferencia, ha repetido Víctor en repetidas ocasiones.

El reto pendiente sigue siendo atraer a más niños, porque todavía existen prejuicios. La mayoría de alumnos son niñas, y aunque cada vez más chicos se animan, sigue habiendo cierta reticencia social. Desde la escuela lo tienen claro: bailar no entiende de géneros. «Cuando un niño entra y prueba, no quiere salir. Disfrutan igual o más que las niñas, y eso hay que normalizarlo», subrayan. También insisten en el papel de las familias, cuyo apoyo es imprescindible para que los pequeños puedan progresar en un mundo que exige constancia y dedicación.

La figura de Víctor también es un poder de atracción para niños, ya que sus éxitos y formación sirven de espejo para muchos indecisos que deciden no tirar por las ramas habituales como el fútbol o el atletismo.

Nueva temporada

Con cada curso, la escuela sigue creciendo. Acaba de arrancar uno nuevo con numerosas caras nuevas y con el objetivo de superar el número de alumnos en los próximos meses. Además, se mantienen firmes en la apuesta por seguir formando a futuros campeones, siempre con la garantía de contar con un equipo docente titulado y con experiencia en la alta competición.

El impacto en la ciudad es evidente. Almendralejo se ha convertido en un punto de referencia para el baile deportivo y urbano, atrayendo a jóvenes de toda la comarca. Las familias ven en la escuela una oportunidad para que sus hijos desarrollen una disciplina completa, que combina el arte con el esfuerzo físico y la superación personal. Y, sobre todo, un lugar donde se cultiva la ilusión.

Almendralejo es todo un referente en el sector del baile. La Escuela deVíctor Amaya es una más entre otras muchas como La Escuela de Luis y Sara, la de Elena y Perera llamada Una Vida Bailando o escuelas de otras ramas como el flamenco o el folclore. Hace algunas generaciones, el baile no estaba entre los planes de los niños. Ahora, lo está para la mayoría de ellos en todas las edades.