40 agentes reciben en Almendralejo un homenaje en un día especial para la policía

La Policía Local de Almendralejo volvió a celebrar con actos y reconocimientos su festividad de los Santos Patronos, los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Hubo una misa en la Piedad y una convivencia. El acto incluyó la imposición de condecoraciones a más de 40 agentes, entre ellos la Cruz a la Constancia a Juan Luis Sánchez López y la Medalla de Plata al Mérito Profesional a Manuel Antonio Rueda Rubiales. También fueron distinguidos Domingo Durán Guillén, ex jefe del Parque de Bomberos; los Hermanos Pereira Sur Logística y Transporte; bomberos del Parque de Bomberos de Almendralejo; Felipe Núñez Izquierdo, subinspector jefe de la Policía Local de Lora del Río; y la Asociación de Seguridad y Emergencias con RPAS (ASEMERPAS).

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, presente en los actos, subrayó el papel esencial que desempeña la Policía Local en la ciudad, resaltando valores como la seguridad, la confianza y la cercanía.

Ramírez recordó que en este último año se ha reforzado la plantilla con nuevos agentes, se han impulsado avances tecnológicos y de especialización. como la consolidación de la unidad aérea UASPOL y la jornada pionera sobre el uso de drones en la actividad policial, y se ha fortalecido la vocación de servicio público del cuerpo.