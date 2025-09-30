Almendralejo
Dos horas de aparcamientos gratis para fomentar compras en el Mercado
Los comerciantes ya tienen las tarjetas que pueden repartir a los clientes de sus puestos
Los clientes del reformado Mercado de Abastos ya pueden disfrutar de una nueva ventaja para facilitar sus compras: dos horas de aparcamiento gratuito en la explanada anexa gracias a una medida puesta en marcha por el Ayuntamiento de Almendralejo.
El objetivo de esta iniciativa es dinamizar la actividad comercial en el mercado municipal y favorecer el tránsito de clientes hacia los puestos y establecimientos de la zona en los primeros meses tras su reapertura. Para ello, los industriales y comerciantes del recinto han recibido tarjetas de estacionamiento regulado que permiten a los compradores utilizar las plazas habilitadas durante un máximo de dos horas.
El sistema es sencillo. Los clientes que acudan a realizar sus compras pueden solicitar a los vendedores estas tarjetas, en las que deberán indicar la hora de llegada al aparcamiento. De este modo, la Policía Local podrá comprobar fácilmente el tiempo de uso cuando se realicen labores de supervisión.
De forma paralela, el Ayuntamiento está instalando ya la señalización específica de estacionamientos para clientes del mercado, de manera que el espacio quede claramente identificado.
