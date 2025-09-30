Los labradores de Almendralejo explotan contra el ministro Planas por el incumplimiento de ayudas al viñedo y el olivar

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha reclamado la dimisión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al que acusa de “engañar a los agricultores” respecto a la aplicación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La organización sostiene que, pese a lo previsto en la norma, las ayudas comprometidas para olivar y viñedo de secano siguen sin llegar “casi seis meses después” de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Según recuerda la Comunidad de Labradores, la disposición adicional cuarta de la ley establece que el Gobierno debía articular en un plazo máximo de dos meses una ayuda excepcional, de concesión directa, que compensara a las explotaciones de olivar y viñedo por la subida de los insumos, vinculada al impacto económico de la guerra en Ucrania, y por la merma de cosecha causada por la sequía. “El propio texto legal habla de un procedimiento ágil para asegurar la rápida recepción por parte de los agricultores; nada de eso ha ocurrido”, afirma la organización.

El montante total previsto asciende, de acuerdo con el comunicado, a 370 millones de euros: 85 millones para viñedo y 285 millones para olivar. La asociación considera estas partidas “vitales” para sostener la liquidez de las explotaciones y evitar cierres en un contexto “especialmente desfavorable”.

La coyuntura del campo extremeño añade presión. La última campaña de uva ha sufrido una caída notable de producción tras un verano de temperaturas muy elevadas, y las expectativas del olivar no son mejores. La organización advierte de una campaña de verdeo que “arranca prácticamente cerrada” por la falta de calibre comercial del fruto. “Si las ayudas no se materializan de inmediato, muchos agricultores no podrán resistir”, alerta el escrito.

Con estos argumentos, los labradores piden la dimisión inmediata de Luis Planas y exige al Ejecutivo que “aclare si piensa cumplir la ley o si todo fue un anuncio más sin recorrido”. La organización recalca que su demanda no obedece “a un gesto simbólico”, sino a la necesidad de “restablecer la confianza entre el sector y la Administración” y de activar sin más dilación un mecanismo de apoyo que, subraya, “ya está contemplado por ley”.

La comunidad dice que el sector “no reclama privilegios, sino el cumplimiento estricto de una norma aprobada”, y emplaza al Ministerio a publicar el procedimiento de concesión directa y el calendario de pagos “para que cada explotación sepa a qué atenerse y pueda planificar la campaña con certezas”.