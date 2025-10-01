Almendralejo pone en valor su cava con una fiesta este fin de semana

Almendralejo volverá a rendir homenaje a uno de sus productos más emblemáticos con una nueva edición de ‘A Cava en Almendralejo’, un evento que convierte la Plaza de Extremadura en epicentro de la cultura, la gastronomía y la música durante este fin de semana.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz y reunirá a 10 expositores, entre ellos bodegas de renombre como Romale, Orán y Finca La Pintada, además del Museo de las Ciencias del Vino.

En los diferentes stands, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica que incluirá productos de la tierra, marisco, croquetas y dulces artesanales, todo ello acompañado de copas de cava en un ambiente festivo.

La fiesta arrancará el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas, con la apertura de los kioscos de cava y tapas. La primera jornada culminará con el concierto de Sixko Durán a las 22:00 horas, que pondrá música a la noche inaugural.

El sábado 4 de octubre la programación se abrirá a las 11:00 horas con una degustación popular de migas con cava, a la que seguirá la actuación del grupo A Cava Folk, en colaboración con la Asociación Cultural Folclórica Tierra de Barros.

La cita gastronómica tendrá un momento especial a las 13:45 horas, con un show cooking del cocinero Pedro Collado, quien elaborará tapas con el cava como protagonista. Por la tarde, el evento continuará con una cata de cava con jamón en homenaje a Aniceto Mesías, pionero en la historia del cava de Almendralejo.

El broche final lo pondrá la música con el concierto de “Les Casettes” a las 22:30 horas, que cerrará dos jornadas dedicadas a exaltar el cava como seña de identidad y orgullo local.