El Ayuntamiento de Almendralejo reduce la deuda municipal a 4,8 millones de euros

El pleno del Ayuntamiento de Almendralejo aprobó por unanimidad en su última sesión una serie de operaciones financieras que permitirán reducir la deuda municipal hasta los 4,8 millones de euros al cierre de este año. Se trata de una notable rebaja en comparación con los 20,3 millones de euros registrados en 2019, lo que refleja la estrategia de saneamiento económico aplicada en el consistorio durante los últimos ejercicios.

La medida más relevante ha sido la amortización anticipada de dos operaciones de préstamo con Cajalmedralejo por un importe total de 4.095.150,27 euros. Esta acción, financiada íntegramente con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del ejercicio 2024, permitirá además un ahorro estimado de 500.000 euros en intereses.

El expediente de modificación de créditos expuesto, en la modalidad de suplemento de crédito, fue aprobado con el consenso de todos los grupos políticos. Con esta decisión, el Ayuntamiento continúa consolidando una política de reducción de deuda y ahorro financiero, lo que abre margen de maniobra para futuras inversiones en infraestructuras y servicios, según explicaron miembros del equipo de gobierno.

Vivienda

Además de la gestión de deuda, el pleno abordó otros puntos de interés en materia económica. Uno de los más destacados fue la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la empresa Playso SL, promotora del proyecto de construcción de 20 viviendas de protección oficial en la calle Juan Navia Roque, en la propia barriada de San Roque.

La corporación municipal acordó declarar este proyecto de especial interés municipal, fijando una bonificación del 75% en el ICIO para facilitar la ejecución de estas viviendas de alquiler asequible. La promoción será desarrollada por la Junta de Extremadura en suelo cedido por el propio Ayuntamiento y contará con la financiación del Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Con esta medida, el consistorio busca impulsar el acceso a la vivienda en un contexto de creciente demanda, especialmente entre jóvenes y familias con menos recursos. La iniciativa también se enmarca dentro de las estrategias de regeneración urbana y dinamización social del municipio.

De otro lado, una moción conjunta de todos los partidos políticos acordó hacer un homenaje en el Francisco de la Hera a Gerardo Bermúdez y Pepe Bizcocho, leyendas del Extremadura.