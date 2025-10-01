Consejos y talleres sobre salud durante estos días en el parque Espronceda

25 asociaciones y entidades sanitarias están participando con distintos expositores en la Semana de la Salud y del Mayor que tiene lugar en el parque José de Espronceda, al aire libre. Las asociaciones aprovechan esta iniciativa para darse a conocer e informar a los vecinos de consejos para mejorar su calidad de vida. También hay bailes programados para todas las edades y actividades físicas. Los expositores estarán hasta este jueves. El viernes se celebra la gran comida en el Palacio del Vino.