Consejos y talleres sobre salud durante estos días en el parque Espronceda
25 asociaciones y entidades sanitarias participan en esta iniciativa
25 asociaciones y entidades sanitarias están participando con distintos expositores en la Semana de la Salud y del Mayor que tiene lugar en el parque José de Espronceda, al aire libre. Las asociaciones aprovechan esta iniciativa para darse a conocer e informar a los vecinos de consejos para mejorar su calidad de vida. También hay bailes programados para todas las edades y actividades físicas. Los expositores estarán hasta este jueves. El viernes se celebra la gran comida en el Palacio del Vino.
