La obra ‘Azul Bosques’ abre el mes cultural en el teatro Carolina Carolina

El teatro Carolina Coronado inaugura este viernes la programación cultural del mes de octubre con la puesta en escena de la obra ‘Azul Bosques’, de la compañía El Desván Producciones. La representación tendrá lugar a las 20.30 horas, con entradas a un precio de seis euros en venta anticipada y ocho euros en taquilla.

La jornada se completa con una función especial en horario matinal, a las 12.00 horas, destinada a los alumnos de los institutos de la ciudad, con el fin de acercar el teatro contemporáneo a los más jóvenes y ofrecerles nuevas experiencias culturales y de reflexión.

Azul Bosques se adentra en un futuro distópico en el que el sexo se convierte en un instrumento de control estatal. En este universo, la máxima vital para los ciudadanos es clara: “producir para poder follar”. Bajo un gobierno omnisciente, representado por una inquietante presencia virtual y un régimen de hipervigilancia constante, los espacios de intimidad apenas existen, reduciéndose a encuentros anónimos y fragmentados en los que el placer es permitido bajo estrictas condiciones.

A partir de esta premisa, la obra plantea interrogantes de gran calado: ¿hasta qué punto el ser humano puede ser esclavizado mediante la restricción del deseo?, ¿qué ocurre con el amor en una sociedad marcada por el anonimato radical?, o ¿dónde se abren los resquicios para la rebeldía bajo la mirada permanente del poder?