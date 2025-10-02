Almendralejo
La obra ‘Azul Bosques’ abre el mes cultural en el teatro Carolina Carolina
Será a las 20.30 horas para el público general y con una proyección para institutos a las 12.00 horas
El teatro Carolina Coronado inaugura este viernes la programación cultural del mes de octubre con la puesta en escena de la obra ‘Azul Bosques’, de la compañía El Desván Producciones. La representación tendrá lugar a las 20.30 horas, con entradas a un precio de seis euros en venta anticipada y ocho euros en taquilla.
La jornada se completa con una función especial en horario matinal, a las 12.00 horas, destinada a los alumnos de los institutos de la ciudad, con el fin de acercar el teatro contemporáneo a los más jóvenes y ofrecerles nuevas experiencias culturales y de reflexión.
Azul Bosques se adentra en un futuro distópico en el que el sexo se convierte en un instrumento de control estatal. En este universo, la máxima vital para los ciudadanos es clara: “producir para poder follar”. Bajo un gobierno omnisciente, representado por una inquietante presencia virtual y un régimen de hipervigilancia constante, los espacios de intimidad apenas existen, reduciéndose a encuentros anónimos y fragmentados en los que el placer es permitido bajo estrictas condiciones.
A partir de esta premisa, la obra plantea interrogantes de gran calado: ¿hasta qué punto el ser humano puede ser esclavizado mediante la restricción del deseo?, ¿qué ocurre con el amor en una sociedad marcada por el anonimato radical?, o ¿dónde se abren los resquicios para la rebeldía bajo la mirada permanente del poder?
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Lista definitiva de admitidos para las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo: cómo consultarla
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Emilio García-Cancho toma posesión como presidente de la Audiencia de Badajoz este jueves
- El PP de la provincia de Badajoz se renueva: ¿quiénes son?
- “Nuestras tostadas de jamón y de lomo doblado son un espectáculo”