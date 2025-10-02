Almendralejo
El taller de vendimia en familia se celebra durante este fin de semana en Almendralejo
Es una actividad impulsada por el Museo de las Ciencias del Vino
El Museo de las Ciencias del Vino celebra este fin de semana una nueva edición del Taller de Vendimia en Familia, una actividad ya clásica en el calendario cultural que alcanza su noveno año. Las sesiones se desarrollarán el sábado y el domingo, a partir de las 11.00 horas, con una duración aproximada de dos horas.
El edil responsable del Museo, Saúl del Amo, ha subrayado que el objetivo del taller es acercar a los más pequeños y a sus familias a los procesos de la vendimia de manera didáctica y divertida, fomentando la tradición vitivinícola ligada a Almendralejo. A lo largo de la actividad, los participantes conocerán de primera mano las fases del proceso, desde la recolección hasta los primeros pasos de elaboración, en un formato ameno, participativo y adaptado al público infantil.
La participación requiere inscripción previa a través del correo museodelvinoalmendralejo@gmail.com o del teléfono 924 667 852.
