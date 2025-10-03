Almendralejo multiplica las vías de formación con diez Aulas Mentor

El Ayuntamiento de Almendralejo ampliará de forma significativa su oferta educativa con la creación de diez aulas auxiliares del Aula Mentor, dentro del Programa de Formación Abierta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea. Así lo anunció el concejal de Formación y Emprendimiento, Saúl del Amo, en rueda de prensa.

La iniciativa se impulsa gracias a la convocatoria 2024 de ayudas para la creación de Aulas Mentor, con una financiación de 4.000 euros por aula, lo que supone una inversión total de 40.000 euros en la ciudad. Almendralejo ya dispone de un Aula Mentor en el Centro de Innovación Empresarial (en funcionamiento desde 2013) y ahora refuerza el servicio con nuevos espacios repartidos por diferentes barrios para acercar la formación a la ciudadanía.

Las nuevas localizaciones son: Palacio del Vino (calle Juan Campomanes Puerto); UPAL (avenida San Antonio s/n); Zona Joven (calle Rafael Alberti s/n); Residencia Vivero de Emprendedores Europeos (calle Clara Campo Amor s/n); Comercio (calle Valle del Jerte, 2); Mercado (Plaza del Mercado); Centro Cívico I (calle Mérida); Escuela de Música (Paseo de los Padres s/n); Centro Cívico II (calle Molineta s/n); y Servicios Sociales (avenida Vistahermosa s/n).

Del Amo subrayó que el proyecto persigue impulsar la formación a lo largo de la vida, difundir la oferta de Aula Mentor, facilitar la matrícula y el acompañamiento del alumnado y apoyar la acreditación de competencias profesionales. Para ello, los espacios ofrecerán atención personalizada, presencial o a distancia mediante cita previa, y contarán con equipos informáticos y conexión a internet para un acceso a los cursos.

Entre los servicios previstos figuran la información sobre la oferta y el proceso de matriculación, la orientación para diseñar itinerarios formativos y el apoyo en procesos de acreditación y evaluación de competencias. Los mayores de 18 años podrán acceder al catálogo de más de 240 cursos de Aula Mentor, distribuidos en 15 familias profesionales y con opciones de competencias lingüísticas.

Desde 2023 y hasta septiembre de 2025, el Aula Mentor de Almendralejo ha registrado 211 matrículas y ha ofrecido orientación a unas 660 personas en materia de acreditación y competencias. Solo en el tercer trimestre de 2025, se informó a unas 130 personas a través de sesiones y reuniones con entidades. Las personas interesadas pueden contactar en el teléfono 638 667 620.