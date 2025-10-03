Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Historias reales para concienciar a más de 400 alumnos en seguridad de tráfico

Alumnos de secundaria de Almendralejo participan en una nueva edición del Road Show

Road Show en el teatro Carolina Coronado.

Road Show en el teatro Carolina Coronado. / EP

Rodrigo Morán

Más de 400 estudiantes de los institutos de secuncaria de Almendralejo participaron en el teatro Carolina Coronado del ‘Road Show’, un evento que trata de concienciar a los jóvenes de la seguridad vial y de no conducir bajo los efectos del alcohol. Lo hace a través de la narración de protagonistas que han sufrido consecuencias en accidentes de tráfico, apoyado por miembros de fuerzas de seguridad y emergencias que han podido ver de primera mano estas consecuencias.

