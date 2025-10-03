La poeta peruana, Gabrial Wiener, estará en el Otoño Literario

La nueva edición del Otoño Literario en Almendralejo contará con la presencia de la escritora y poeta peruana Gabriela Wiener, que intervendrá el 15 de octubre en un diálogo abierto con el público. Gabriela Wiener es una de las voces más potentes de la literatura peruana contemporánea. Escritora, periodista y poeta, su obra transita con audacia por la autoficción y la crónica personal, abordando temas como la identidad, la memoria y el cuerpo. Autora de títulos de referencia como Sexografías o Huaco retrato, ha recibido reconocimiento internacional por un estilo que combina mirada crítica, humor y una honestidad literaria contundente. Su presencia en Almendralejo supone una oportunidad para escuchar de primera mano su proceso creativo y su concepción de la escritura como territorio de exploración íntima y social.

El Otoño Literario comenzará el 9 de octubre con Lola Montes, y continuará, tras la cita con Wiener, con el novelista César Pérez Gellida (29 de octubre). En noviembre, el ciclo contará con Sergio Álvarez Guerrero (8 de noviembre, Teatro Carolina Coronado, 18:30 h), Florian Recio (12 de noviembre), Juan Manuel de Prada (18 de noviembre) y Juan Trejo (26 de noviembre), todos ellos en formato de conversación con los asistentes. Asimismo, participará la Asociación Cultural “Ventana Literaria” con la presentación del número 22 de su revista, La Metáfora.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, con inicio a las 20:30 horas, salvo la sesión del 8 de noviembre, que se adelanta a las 18:30 horas en el Teatro Carolina Coronado. El ciclo refuerza la apuesta municipal por el diálogo literario y la difusión cultural, propiciando el contacto directo entre autores y lectores, y consolidando a Almendralejo como un foco cultural de referencia en el otoño extremeño.