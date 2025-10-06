Almendralejo
Una comida, un reencuentro y una fecha para conservar
Más de 700 mayores disfrutaron un año más de la gran comida de convivencia de la Semana del Mayor que tuvo lugar en el Palacio del Vino y la Aceituna, donde se reunieron grupos de amigos de distintas edades para compartir ‘batallitas’, recuerdos, un buen rato, almuerzo y hasta baile conjunto
Más de 700 personas volvieron a reunirse en la gran comida de los mayores que tuvo lugar en el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo, un evento que ya es más que una cita para el calendario de la Semana del Mayor y que significa mucho para personas que buscan siempre estos reencuentros muy esperados.
La jornada tuvo sabor propio: 300 kilos de caldereta cocinados con mimo, a fuego lento, como se ha hecho siempre. El aroma llenó el recinto y, con él, los recuerdos de fiestas patronales, vendimias y meriendas de verano. Nada de esto sería posible sin la imprescindible colaboración del personal municipal, los voluntarios, Cruz Roja, la Asociación Virgen del Rosario y la escuela profesional Vinae, además de las manos expertas que hicieron de la caldereta un éxito unánime.
Tras el almuerzo llegó el baile, la música que desabrocha sonrisas y quita años. Parejas de siempre y amistades recientes llenaron la pista con pasos de pasodoble y abrazos de complicidad. Almendralejo volvió a brindar por sus mayores, por su ejemplo y por sis ganas de seguir viviendo a tope.
