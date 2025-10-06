Una comida, un reencuentro y una fecha para conservar

Más de 700 personas volvieron a reunirse en la gran comida de los mayores que tuvo lugar en el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo, un evento que ya es más que una cita para el calendario de la Semana del Mayor y que significa mucho para personas que buscan siempre estos reencuentros muy esperados.

La jornada tuvo sabor propio: 300 kilos de caldereta cocinados con mimo, a fuego lento, como se ha hecho siempre. El aroma llenó el recinto y, con él, los recuerdos de fiestas patronales, vendimias y meriendas de verano. Nada de esto sería posible sin la imprescindible colaboración del personal municipal, los voluntarios, Cruz Roja, la Asociación Virgen del Rosario y la escuela profesional Vinae, además de las manos expertas que hicieron de la caldereta un éxito unánime.

Tras el almuerzo llegó el baile, la música que desabrocha sonrisas y quita años. Parejas de siempre y amistades recientes llenaron la pista con pasos de pasodoble y abrazos de complicidad. Almendralejo volvió a brindar por sus mayores, por su ejemplo y por sis ganas de seguir viviendo a tope.