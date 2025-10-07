Almendralejo
La asociación oncológica Tierra de Barros presenta su calendario solidario
Este año el proyecto se basa en un trabajo conjunto de alumnos de Bachillerato artístico de los institutos ‘Carolina’ y ‘Santiago’
La Asociación Oncológica Tierra de Barros ha presentado su calendario solidario en la Residencia Europea de Emprendedores, un proyecto que nace tras un concurso entre alumnos de Bachillerato artístico de los IES Santiago Apóstol y Arroyo Harnina. Según explicó la psicooncóloga Marta Lavado, la iniciativa busca implicar también a la población joven en la recaudación de fondos para pacientes con cáncer y sus familias.
Paralelamente, la entidad desarrolla la campaña “Mucho más que un pecho: prevención y autoexploración”, con una pieza audiovisual protagonizada por seis chicas de 15 a 34 años y moderada por una enfermera, que subraya la importancia de la autoexploración en mujeres sanas.
La asociación ha aprovechado la ocasión para recordar que alrededor del 10% de los cánceres de mama se diagnostican en menores de 40 años, un grupo fuera de los cribados habituales, y que la autoexploración aumenta las probabilidades de detección precoz.
