La procesión de la Virgen del Rosario saldrá el sábado 18 de octubre

La concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, y el presidente de la Asociación Virgen del Rosario, José Manuel Campos, presentaron la programación de actos y cultos en honor a la patrona, que culminarán con la tradicional salida procesional el sábado 18 de octubre.

El cartel anunciador de esta edición es una obra en óleo sobre lienzo realizada por la artista Arancha Santos Antúnez, que recoge la esencia devocional y estética de esta cita anual.

La procesión del día 18 recorrerá las principales calles del municipio siguiendo el itinerario habitual: Jesús Núñez Mancera, Cometa, Avenida de la Paz, Luna, Carolina Coronado, Plaza de Espronceda, Méndez Núñez, Plaza de la Iglesia, Parroquia de la Purificación, Plaza de España, Real, Plaza de Espronceda, Arturo Suárez Bárcena, Villalba y Jesús Núñez Mancera, donde está prevista la entrada al templo en torno a las 23:30 horas.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Filarmónica Ciudad de Bollullos, procedente de Bollullos Par del Condado (Huelva), que pondrá sonido y solemnidad a uno de los desfiles procesionales más esperados del mes de octubre.

Desde la organización se han señalado varios puntos destacados para disfrutar del recorrido. Entre ellos, la salida y entrada en la Parroquia de San Roque, la llegada a la Parroquia de la Purificación, y el momento más emotivo de la noche: la lluvia de pétalos en el Parque de las Palmeras, acompañada por la actuación del coro “Cosita Buena” y la tradicional suelta de palomas.