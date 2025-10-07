Recal, Juliana Megías y la radio municipal reciben un homenaje de la policía nacional de Almendralejo

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió un año más el acto conmemorativo de la festividad de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. La ceremonia, presidida por el alcalde José María Ramírez, sirvió para reconocer la labor de instituciones, profesionales y entidades que colaboran en la mejora de la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Durante el acto, la concejala de Seguridad Ciudadana, Juliana Megías, fue distinguida por su trabajo al frente del área y por su dedicación a la coordinación entre los distintos cuerpos y servicios de emergencia. También recibieron reconocimiento Radio Comarca de Barros, por su labor informativa de proximidad; la asociación protectora de animales RECAL, por su compromiso con el bienestar animal; y el cabo 1.º de la Guardia Civil de Almendralejo, Roberto García Juárez, por su trayectoria profesional.

Asimismo, la Policía Nacional impuso la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco a los agentes Manuel Jesús Caro Hernández, Jorge Muñoz Vázquez, José Álvarez Rivera y Avelino Gómez Álvarez, en reconocimiento a su destacada labor en el desempeño del servicio.

Uno de los momentos más destacados del acto fue el reconocimiento a RECAL, asociación que desde hace años desarrolla una labor constante en la protección de animales abandonados. En su intervención, el alcalde destacó que “gracias a su compromiso, cientos de animales han tenido una nueva oportunidad de vivir con dignidad”, subrayando que su trabajo “representa un ejemplo de empatía y conciencia social”.

El regidor aprovechó la ceremonia para dar la bienvenida al nuevo jefe de la Policía Nacional en Almendralejo, Manuel Rico, que asumió el cargo este año. Ramírez anunció que el cuerpo reforzará las campañas de prevención y sensibilización, con especial atención a la población joven. “Hay que acceder a su entorno para prevenir delitos contra la libertad sexual, especialmente en el ámbito digital, y trabajar con jóvenes con problemas emocionales o de salud mental”, señaló.

El alcalde insistió además en la importancia de abordar la prevención del suicidio como “una de las intervenciones más críticas y sensibles” en el ámbito de la seguridad y la salud pública.

El acto concluyó con un reconocimiento general a la labor de los cuerpos de seguridad, voluntarios y entidades que contribuyen a la protección ciudadana, recordando que la seguridad es una tarea colectiva basada en la colaboración y la responsabilidad compartida.