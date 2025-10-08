El PP exige actualizar la ordenanza para la circulación de patinetes

El Partido Popular de Almendralejo ha reclamado al equipo de gobierno la actualización de la ordenanza municipal que regula el uso de vehículos de movilidad personal (VMP), tras constatar numerosos incumplimientos en la circulación de patinetes eléctricos por las calles de la ciudad, algo que también ha sido muy criticado por los propios vecinos.

La propuesta, presentada por el grupo popular en el último pleno municipal, contó con la abstención del grupo socialista, una postura que el PP ha calificado de «error inaceptable» y que, según su portavoz, Adoración Gutiérrez, refleja «una falta de liderazgo y de compromiso con la seguridad vial».

«No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras aumenta el riesgo para peatones y conductores. El PSOE no puede abstenerse en una decisión que afecta a la seguridad de todos», señaló Gutiérrez en su intervención.

La moción planteaba una actualización completa de la normativa local para adaptarla a las últimas directrices de la Dirección General de Tráfico (DGT) y a la creciente presencia de estos vehículos en la vía pública. Entre las medidas propuestas por el PP se incluían el uso obligatorio del casco homologado, la exigencia de seguro para los patinetes eléctricos, el uso de iluminación y prendas reflectantes en conducción nocturna, y la prohibición de circular por zonas peatonales.

Asimismo, el texto contemplaba la puesta en marcha de campañas de sensibilización y vigilancia en colaboración con la Policía Local, así como acciones informativas en colegios e institutos para fomentar un uso responsable y seguro de los vehículos de movilidad personal, es decir, los patinetes.

Los populares apoyaron su petición con datos que, aseguran, «demuestran la urgencia de actuar». Comentaron que en España murieron 12 personas en 2023 en accidentes con estos vehículos y 187 resultaron heridas, 70 de ellas de gravedad. En lo que va de 2024, casi 400 siniestros con patinetes eléctricos se han registrado en el país, con 13 fallecidos. Cifras que consideran muy altas.

«El PSOE ha preferido abstenerse en lugar de asumir su responsabilidad. Quien gobierna debe tomar decisiones, no esconderse», reprochó Gutiérrez, quien reiteró que la seguridad de los vecinos «no puede quedar a expensas de la tibieza del gobierno local».

El Partido Popular ha anunciado que continuará insistiendo en la necesidad de adaptar la ordenanza y promover campañas preventivas que «protejan tanto a los peatones como a los usuarios de estos vehículos».