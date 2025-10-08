El teatro Carolina Coronado acoge este viernes ‘Atra Bilis’, una obra con Concha Rodríguez

La compañía La Estampa Teatro, dirigida por la dramaturga y actriz almendralejense Concha Rodríguez, presenta este viernes 10 de octubre en el teatro Carolina Coronado su último montaje, Atra Bilis, una de las producciones más ambiciosas de su trayectoria reciente.

La función, que comenzará a las 20:30 horas, es una coproducción de La Estampa Teatro junto a las compañías Sótano B (Asturias) y Hilo Producciones (Cantabria). La obra cuenta con el patrocinio del Fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Almendralejo, motivo por el que la entrada es gratuita mediante invitación, que puede retirarse en la Oficina de Turismo, la Oficina de Igualdad, la Secretaría de Concejales y el mismo día de la representación, en la taquilla del teatro.

La obra, escrita por Laila Ripoll y dirigida por Sandro Cordero, reúne sobre el escenario a cuatro actrices como son Cristina Lorenzo, Bea Canteli, Laura Orduña y Concha Rodríguez, quienes interpretan a tres hermanas y una criada reunidas en torno al ataúd del marido de una de ellas. Lo que comienza como un velatorio tradicional se convierte en una comedia de humor negro donde afloran recuerdos, desamores, secretos y viejos odios en medio de una tormenta.