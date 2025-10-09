Almendralejo
Más de 600 jóvenes conocen y conectan con empresas para buscar oportunidades
Una iniciativa de Cámara de Comercio y Diputación de Badajoz en Almendralejo
Almendralejo
La Cámara de Comercio y la Diputación de Badajoz han impulsado una nueva jornada llamada Talent Day Experience, lo que ha sido la primera Feria de Empleo que ha tenido lugar en las instalaciones del Palacio del Vino. En ella, centenares de jóvenes han buscado conectar con empresas que vienen demandando distintos perfiles profesionales. El evento ha contado con 43 stands expositores, donde una decena de estas empresas expositoras contaban con ofertas activas de empleo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Somos un sitio con una carta distinta al resto
- El edificio de Capitanía de Badajoz se restaura y pone en valor dependencias cerradas hace 30 años
- Arrancan las obras en el parque Virgen de la Victoria de Badajoz: 'Por fin nos solucionan un gran problema
- Puente del 12 de octubre en Badajoz: qué comercios abrirán el domingo y el lunes festivo
- Alertan de un timador de pisos de alquiler en Badajoz: acumula una veintena de denuncias
- Los bares y restaurantes más antiguos de Badajoz que todavía puedes visitar
- Incendian la puerta de un piso en Los Colorines de Badajoz
- El conductor implicado en el atropello mortal de Olivenza no iba a una 'velocidad excesiva