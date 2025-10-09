Más de 600 jóvenes conocen y conectan con empresas para buscar oportunidades

La Cámara de Comercio y la Diputación de Badajoz han impulsado una nueva jornada llamada Talent Day Experience, lo que ha sido la primera Feria de Empleo que ha tenido lugar en las instalaciones del Palacio del Vino. En ella, centenares de jóvenes han buscado conectar con empresas que vienen demandando distintos perfiles profesionales. El evento ha contado con 43 stands expositores, donde una decena de estas empresas expositoras contaban con ofertas activas de empleo.