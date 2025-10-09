GEN y San Telmo impulsan en Almendralejo una jornada empresarial para conectar talento, inversión y crecimiento

Almendralejo acogerá el jueves 16 de octubre un encuentro empresarial de marcado carácter innovador e inspirador, impulsado por la asociación GEN (Genera, Emprende, Negocia) en colaboración con San Telmo Business School. La cita tendrá lugar en los Jardines Sheila, espacio gestionado por La Gran Familia, y reunirá a más de doscientos empresarios, directivos e instituciones con un objetivo claro: fortalecer el tejido empresarial local, generar sinergias y compartir herramientas concretas para competir mejor desde Extremadura.

El presidente de GEN, Sergio Salguero, presentó la jornada junto al alcalde, José María Ramírez, quien trasladó el apoyo del Ayuntamiento a una iniciativa que, dijo, encaja con la ambición de posicionar Almendralejo como polo de emprendimiento e innovación. Salguero subrayó que el encuentro nace con vocación de continuidad y con una idea fuerza —“conectar a los líderes de hoy para crear territorio mañana”— que resume la filosofía de la asociación: tender puentes entre distintos perfiles emprendedores para afrontar juntos los retos del día a día, desde compañías consolidadas hasta startups en fase de despegue.

El programa combinará reflexión estratégica y experiencias prácticas. Una primera mesa analizará la visión institucional y el entorno competitivo que necesita Extremadura, con la participación de Celina Pérez Casado (Dirección General de Empresa de la Junta), Francisco Tato (vicepresidente del Colegio de Economistas de España) y Juan Marín (presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía), moderados por Jorge Ramos, director general adjunto de San Telmo. Conectividad y crecimiento, territorio y marca, y la relación entre empresa e instituciones centrarán el debate. Una segunda mesa, moderada por el empresario y presidente de promoción AD1 24/25, Tristán Rojas, abordará propósito, personas y poder real en las organizaciones, con las aportaciones de Abraham Granadino (CEO de Gaboral), Isidro Carmona (Fundación Ecoánime), Luis Felipe de la Morena (Consejo Asesor de Extremadura de San Telmo) y Alonso Sánchez. Se hablará de retención y atracción de talento, liderazgo con propósito y cómo escalar sin perder esencia, con aprendizajes aterrizados desde la práctica.

El cierre académico llegará con una sesión inspirada en la metodología del caso de San Telmo, en torno a Láserum, compañía fundada por el almendralejense José Guisado, que participará junto al profesor Bartolomé Alarcón para desgranar decisiones clave de crecimiento y gestión.

La jornada llega en un momento de expansión para GEN. Creada hace apenas seis meses en Almendralejo, la asociación ha pasado de seis a ochenta socios y ha generado más de 2.200 oportunidades de negocio, con un volumen de operaciones que supera los 1,7 millones de euros. Un impulso notable que sus promotores quieren poner al servicio del ecosistema regional mediante foros que ayuden a debatir, inspirar y actuar. En palabras de Salguero, “se trata de conectar visión y acción para que Extremadura gane en competitividad, talento y cooperación”.