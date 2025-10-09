Junta y Ayuntamiento coordinan soluciones para activar luz y agua en las nuevas viviendas sociales de Almendralejo

Tras las quejas de los primeros residentes por la imposibilidad de activar los suministros básicos en las viviendas sociales recién entregadas, la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Extremadura ha mantenido un contacto directo con el alcalde, José María Ramírez Morán, para abordar la situación y coordinar actuaciones con los proveedores.

El regidor ha recordado que el Ayuntamiento ya había trasladado días atrás a la Administración autonómica las dificultades detectadas por los vecinos, al ser la Junta la responsable del edificio. Fruto de esa conversación, la Junta se ha comprometido a realizar un seguimiento con Endesa para desbloquear la conexión eléctrica, actualmente impedida por la ausencia de contadores en las viviendas.

Respecto al suministro de agua, cuya competencia también recae en la Junta, el Consistorio se ha ofrecido a intermediar con la empresa Socamex con el fin de agilizar una solución técnica. Según explicó Ramírez, los contadores instalados no cumplen los requisitos exigidos por la compañía, lo que impide formalizar los contratos de alta.

El alcalde ha precisado, además, que el edificio se encuentra en periodo de garantía, por lo que la constructora deberá asumir la reparación de los pequeños desperfectos señalados por los adjudicatarios en los últimos días.

Tanto la Junta como el Ayuntamiento han expresado su voluntad de resolver con rapidez estas incidencias para que las familias afectadas puedan instalarse con normalidad y con los servicios básicos operativos. Las administraciones seguirán informando de los avances en los próximos días, con el propósito de acortar plazos y garantizar que la entrada en las viviendas se produzca en condiciones adecuadas de habitabilidad.